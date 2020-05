L'arrivée du soleil en Occitanie rime-t-elle vraiment avec moins de covid et plus de moustiques ?

Le soleil brille sur toute la région Occitanie ce lundi et cela devrait continuer toute la semaine, avec des températures tournant autour de 25 degrés, dignes d'un mois de juillet. Le mois d'avril a d'ailleurs été exceptionnellement doux, "avec une moyenne de 3,3 degrés au dessus de la norme, ce qui en fait le 2e mois d'avril le plus chaud depuis 1947, derrière 2011", explique Pascal Boureau, prévisionniste à Météo France à Toulouse. Et il devrait faire beau toute la semaine avant un retour de la pluie la semaine prochaine.

Le Covid-19, un virus saisonnier ?

Cette météo fait du bien au moral en temps de confinement, mais beaucoup se demandent aussi si la chaleur ne pourrait pas freiner la progression du coronavirus, voire l'éliminer. Malheureusement, la saisonnalité du virus reste incertaine. "On ne sait pas, explique Guillaume Martin-Blondel, infectiologue au CHU de Toulouse. Ce qui est sûr c'est que la température n'a pas limité l'épidémie de SRAS-Cov-2 dans des régions humides, à Singapour et le MERS-cov présent lui au Moyen-Orient n'est visiblement pas limité par la température. Donc on ne sait pas l'influence des températures sur l'activité du SRAS-CoV-2".

Par ailleurs, certaines études britanniques affirment que le manque de soleil et de vitamine D aggraverait les symptômes du Covid-19. Le professeur Martin-Blondel est aussi sceptique sur ce point : "C'est complètement hypothétique. Le lien entre soleil et santé c'est probablement la vitamine D qui est un médiateur immunitaire, donc les gens qui ont des carences en vitamine D peuvent éventuellement être plus fragiles. Mais dans l'état actuel, on n'a aucune données fiables pour prétendre quoi que ce soit." En revanche, oui, la vitamine D aide au renforcement du système immunitaire. L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation a d'ailleurs recommandé mi-avril d'exposer au soleil le visage et les mains 15 à 20 minutes par jour (mais attention aux coups de soleil ! ) ou de manger des aliments comme du fromage, du jaune d’œuf, de la viande ou des poissons gras (sardines, maquereaux).

Le moustique tigre en train d'éclore... ne transmet pas le Covid-19

Par ailleurs, qui dit chaleur dit souvent arrivée des moustiques, et notamment des moustiques tigres. "Les oeufs sont en train d'éclore", explique Isabelle Moussion, ingénieur "santé environnement" à l'agence régionale de santé (ARS) d'Occitanie. "C'est d'ailleurs le moment, d'autant plus en ces temps de confinement, de faire la chasse aux eaux stagnantes : il faut vider les contenants et couvrir les réserves d'eau."

Isabelle Moussion rappelle par ailleurs que le moustique tigre ne transmet pas le coronavirus, ni les autres moustiques d'ailleurs: "Le covid se transmet par gouttelettes (du nez ou de la bouche, ndlr). Lorsque le moustique aspire du sang, il aspire tous les virus, mais il a un système digestif qui élimine ce qui n'est pas compatible avec son système, il détruit tout, sauf la dengue, le zika ou le chikungunya". Et puis il faut noter qu'en ces temps de confinement, il n'y a plus de voyageurs et donc la dengue ou le zika circulent beaucoup moins, ce qui est une bonne nouvelle !