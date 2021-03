L'association Météo Centre installe une sixième webcam dans l'Indre

Cette 6e webcam offre une vue magnifique sur le lac d'Eguzon et tout le secteur

L'association Météo Centre a installé ce week-end une 6e webcam dans l'Indre. Installé sur la base de loisirs du lac d'Éguzon-Chantôme, le matériel (Ctronics-5 Mpx) et son raccordement, ont été entièrement financés par l'association, dans le cadre d'une convention avec la communauté de communes d'Eguzon - Argenton - Vallée de la Creuse.

Cette webcam permettra d'avoir une vision très précise des conditions météorologiques de la zone, et ce quasiment en direct avec l'envoi d'images toutes les 1 à 5 minutes. De précieuses informations partagées avec Météo France.

Cette caméra est donc la 6e installée dans l'Indre, après celles de St-Maur, Etrechet, Lys-St-Georges, Luçay-le-Libre, Argenton-sur-Creuse, et donc Eguzon. Une septième webcam sera installée d'ici quelques semaines à Ardentes. Un réseau qui va s'étendre encore dans les mois qui viennent. Et d'ailleurs, Météo Centre est à la recherche d'un emplacement sur Châteauroux, en hauteur et avec bien sûr une vue dégagée.