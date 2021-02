Et de cinq ! L'association Météo Centre a installé ce week-end, chez un particulier de Lys-Saint-Georges, une cinquième webcam dans l'Indre. Une caméra qui permettra d'observer le ciel en direct et de fournir des informations très précieuses.

Petit à petit, l'association Météo Centre étend son réseau de webcams dans l'Indre. Une nouvelle caméra (Citronics) a été installée ce samedi à Lys-Saint-Georges, précisément au lieu-dit Champbernard, chez Rémi Galea. Financée par l'association Météo Centre, cette webcam, installée sur un pignon de sa maison, offrira en temps réel quasiment, des images du ciel en direct et permettra d'avoir une vision très précise des conditions météorologiques, que vous soyez dans l'Indre ou à l'autre bout du monde à l'occasion d'un voyage par exemple. Ce sera également un outil très précieux pour les membres de l'Association Astronomique de l'Indre, qui pourront savoir instantanément s'ils peuvent déployer leur matériel pour des observations optimales. Enfin, cette webcam sera aussi un allié précieux pour les chasseurs d'orages, et notamment ceux de Météo Centre dont les photos sont toujours spectaculaires.

Dans l'Indre, Météo Centre dispose désormais de 5 webcams, installées à Argenton-sur-Creuse, Saint-Maur, Étrechet, Luçay-le-Libre et donc Lys-Saint-Georges. D'autres caméras seront installées dans les mois qui viennent.

La webcam installée sur un pignon de la maison - Météo Centre

Passionné de météorologie, Rémi Galea a profité de cette installation, pour s'offrir une station météo (Davis Vintage Pro 2) qui mesure la température et l'humidité extérieure, la pluviométrie, l'intensité des précipitations, la pression atmosphérique, la direction et la vitesse du vent le rayonnement solaire et l'évapotranspiration. Bref, un équipement complet dont l'installation a été prise en charge par l'association Météo Centre. D'ici la mi-mars, cette station intégrera le Réseau de Stations Météo Centre (RSMC). Ses données pourront alors être consultées gratuitement par le grand public et viendront enrichir une base de données.