L'automne le plus pluvieux depuis 60 ans dans la Drôme

La Drôme et l'Ardèche ont connu un des automnes les plus pluvieux depuis 60 ans. Dans la Drôme, on a même battu un record : 548 millimètres de pluie tombés en octobre, novembre et décembre. Du jamais vu depuis 1959.

Drôme, France

Dans la Drôme, il tombe en général 300 millimètres de pluie sur les trois mois d'automne. Là, on est bien au dessus avec 548 mm.

En Ardèche, on n'a pas atteint le record qui date de 2014 avec 835 millimètres, mais c'est le septième automne le plus pluvieux en 60 ans. Il est tombé 694 mm quand la normale est à 445 mm cumulés sur octobre, novembre et décembre.

Le taux d'humidité des sols estimé par Météo France est revenu à la normale en octobre et a atteint des valeurs très importantes fin décembre.

Des précipitations bénéfiques pour la production d'hydroélectricité

La Compagnie Nationale du Rhône, qui avait une production hydroélectrique en dessous de la normale depuis janvier, a constaté un vrai rebond à l'automne. C'est ce qu'explique Cyril Chaussat, adjoint à la direction Rhône-Isère : "à partir de mi-octobre, les précipitations soutenues, ainsi que les apports de neige mi-novembre, ont conduit à avoir un débit très soutenu sur le Rhône. A partir de cette date, on a fonctionné à puissance maximum sur notre parc de production hydroélectrique, et ce jusqu'à la fin de l'année. On peut estimer aujourd'hui qu'on a produit 20% en moyenne au delà de ce que l'on avait l'habitude de produire sur la même période."

En Ardèche, les barrages d'EDF sont également bien remplis souligne Timothée Ollivier, directeur d'EDF Hydro Loire Ardèche : "on est aujourd'hui à un taux de remplissage de nos barrages qui est à 85%, ce qui est très important pour la saison. D'habitude, on est plutôt autour de 65 ou 70%. On est assez serein pour passer les pics de froid et pour produire de l'électricité pendant l'hiver."