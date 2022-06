L'Auvergne placée en vigilance orange pour les orages, des fortes rafales de vent et de la grêle attendus

Le Puy-de-Dôme, l'Allier, le Cantal et la Haute-Loire sont placés en vigilance orange pour les orages ce samedi par Météo France. Des orages localisés sont attendus cet après-midi dans le Massif central avant de se généraliser et de toucher toute l'Auvergne dans la soirée.

Météo France vient de placer ce samedi matin 60 départements en vigilance orange pour les orages. Le Puy-de-Dôme, l'Allier, le Cantal et la Haute-Loire sont concernés. L'alerte débute à 16h et devrait prendre fin demain matin, dimanche, à 6h.

Des "orages isolés mais parfois violents" sont attendus dans l'après-midi dans le Massif central d'après Météo France. Ils seront accompagnés de fortes pluies, avec de la grêle et des rafales de vent pouvant atteindre les 80 km/h localement.

Les orages s'intensifient en soirée

"En soirée et début de nuit prochaine, une vague orageuse plus généralisée balaie la région du sud-ouest vers le nord-est et concerne une grande partie de l'Auvergne" écrit Météo-France. Des fortes précipitations sont attendues (20 à 40 mm d'eau par heure par endroit), avec de la grêle "parfois grosse" et de fortes rafales de vent au-dessus des 80km/h, "voire localement supérieures à 100 km/h."