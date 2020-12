Alors que la tempête Bella frappe la France, l'Aveyron est placé en vigilance orange à la neige et au verglas ce dimanche 27 décembre. La quasi totalité des départements de Midi-Pyrénées sont classés jaunes pour vents violents.

Tempête Bella : l'Aveyron en alerte orange pour neige et verglas, vents violents en Midi-Pyrénées

Le département de l'Aveyron placé en alerte orange pour neige et verglas

Coup de vent et coup de froid sur les Midi-Pyrénées pour le dernier weekend de l'année. Tous les départements de la région sont en vigilance jaune aux vents violents, et l'Aveyron passe en orange pour risques de neige et de verglas.

La tempête Bella, venue d'Islande, souffle fort sur toute la France depuis ce samedi 26 décembre : la quasi-totalité des départements, dont ceux de l'ex-Midi-Pyrénées, vont être frappées par de fortes rafales. Des vents entre 80 et 100 km/h dans les terres, avec parfois des pointes à 130 km/h sur les caps exposés.

La vigilance est de mise aussi en Aveyron, mais pour la neige et le verglas cette fois. Le département passe en alerte orange.

La neige risque de tomber, même à faible altitude, avec des risques d'amas dûs aux forts vents : il faudra rester prudents sur les routes.

Les chutes de neige dureront toute la journée du dimanche 27 décembre, et se poursuivront en soirée, avec de moins en moins de flocons à mesure que le rafales se calmeront.