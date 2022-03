L'épisode de gel prévu en fin de semaine n'inquiète pas la Cueillette de Peltre

L'hiver va faire un retour soudain en Moselle à la fin de cette semaine. Météo France prévoit des températures négatives comprises entre -1 et -3 degrés à partir de ce vendredi, et de possibles chutes de neige à partir de 400 mètres. Un épisode de gel qui pourrait nuire aux arbres fruitiers qui ont commencé à fleurir, comme en avril 2021. Mais le phénomène devrait être bien moins catastrophique cette année, et n'inquiète pas le patron de la Cueillette de Peltre.

Le printemps a repris ses droits dans le verger de Vincent Tillement. Les premières feuilles vert tendre des cognassiers commencent à voir le jour. Les pruniers eux, ont encore plus d'avance : des grappes de petites fleurs blanches naissent sur leurs branches. "On voit que la fleur demande à s'ouvrir. Mais en fin de semaine, tout ne sera pas en fleur donc on ne s'inquiète pas. Pour nous il n'y a rien d'alarmant", assure le maraîcher et arboriculteur, l'air confiant.

Une confiance loin d'être présomptueuse, confirme l'ingénieur en agro-météorologie de Météo France, Mathieu Regimbeau. Ce coup de froid n'a rien à voir avec l'épisode glacial qui avait frappé les vergers de Vincent Tillement en avril 2021, occasionnant 30% de pertes. "On va voir des gelées a priori moins fortes. Quand on aura des précipitations avec un petit peu de neige, ça aura tendance à limiter le refroidissement nocturne", assure l'ingénieur.

Pas question de baisser la garde

"On a un appareil qui nous prévient quand ça gèle, par SMS. On est à la mode ! C'est sûr qui si les températures descendent à -2, -3 degrés, on déclenchera les bougies, on aura pas le choix", tempère l'agriculteur. Il compte rester vigilant en gardant un œil attentif sur les trois stations météo qui entourent ses exploitations.

Etant donné la vigueur de ses arbres, un gel plus intense que prévu serait presque un mal pour un bien pour les pruniers de Vincent Tillement, car leurs branches sont déjà bien, voire trop, garnies de bourgeons et donc de fruits potentiels. "Si c'est les premières fleurs qui gèlent c'est dommage car ce sont elles qui produisent les plus beaux fruits. Mais il faut aussi un éclaircissage naturel. si vous laissez trop de fleurs produire des fruits, on en aura trop au mois d'août. Les fruits seront petits, et les arbres produiront moins l'année d'après".

