"C'était comme une tornade", l'épisode orageux en Ariège a duré cinq minutes mais a été très intense

Météo France annonçait plusieurs vagues d'orages dans la région, c'est dans l'après-midi que l'Ariège a été touché. Un impressionnant orage de grêle s'est abattu dans le secteur de Foix entre 16h et 16h05.

Ariège, France

Météo France et les pompiers confirment ce lundi soir que les épisodes orageux ont été de courte durée et très localisés. Les intempéries sont arrivées par les Pyrénées dans l'après-midi, touchant en premier les Pyrénées-Atlantique et les Hautes-Pyrénées. Puis ce fut au tour de l'Ariège avant que cela ne concerne le Gers, la Haute-Garonne, le Tarn et le Tarn-et-Garonne.

En Ariège, l'orage de grêle a été impressionnant mais bref. Il est tombé entre 16h et 16h05 sur trois communes : Foix, Ganac et Saint-Pierre-de-Rivière. Les pompiers ont eu 12 interventions pour des chutes d'arbres, des câbles électriques sur la chaussée et ponctuellement des caves légèrement inondées.

Pierre Ville, maire de Ganac Copier

Pierre Ville est le maire de Ganac, commune ariégeoise touchée par les orages. C'est la puissance du vent qui a marqué l'élu : "C'était comme une tornade. Les pompiers sont intervenus rapidement. Des arbres sont tombés sur des lignes électriques et des toitures, pas mal de grêle aussi." Une habitante de Ganac a dû être relogée à Foix.

Des images impressionnantes comme celle d'une voiture malmenée par l'orage. Le maire de Ganac raconte cette anecdote : "_Une vieille 4L a été poussée par le vent, à cheval sur un mur, prête à tomber cinq mètres plus bas_. Mais il y a eu intervention et on a sauvé la 4L !" C'est dans le secteur de Foix qu'a été relevé un des gros coups de vent de cet épisode orageux, des rafales allant jusqu'à 107 km/h.

Après l'Ariège, ce sont le Gers et la région toulousaine qui ont été touchées en fin de journée. Les pompiers de Haute-Garonne sont intervenus dans le Comminges pour des caves inondées. C'est le département où il y a eu le plus d'éclairs : 931 contre 221 en Ariège (à 21h25), selon l'observatoire de la foudre et des orages Keraunos.