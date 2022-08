L'épisode pluvieux de ces prochains jours dans le Berry ne permettra pas de compenser la sécheresse

Selon Meteo Centre, si de nombreuses averses sont attendues jusqu'à jeudi elles seront très localisées et ne permettront pas de compenser le déficit de pluie colossal dans le Berry. Sur un an, le manque d'eau est de 50%. Parallèlement, la moyenne des températures explose cet été.

On l'attendait avec impatience, la pluie fait son grand retour dans le Berry. Depuis dimanche 14 août, des averses parsèment l'Indre et le Cher. Des pluies qui vont soulager un peu la flore très éprouvée par le manque d'eau mais qui ne compenseront pas, selon Météo Centre, la sécheresse qui a pris une ampleur colossale cette année.

Les averses vont continuer jusqu'à jeudi dans le Berry avec localement jusqu'à 20 mm de pluie. "Le ciel sera variable avec des températures beaucoup plus basses que la semaine dernière. Au maximum on devrait frôler les 30 degrés", prévoit Olivier Renard, président de l'association Météo Centre.

50% de déficit de pluie dans le Berry cette année

Ce bref épisode de pluie ne permettra pas de compenser la sécheresse immense qui frappe l'Indre et le Cher selon Météo Centre. "Si on prend les cumuls de pluie entre janvier et août, les déficits sur l'ensemble du Berry sont de l'ordre de 20 à 50%", explique Olivier Renard. Au niveau annuel, le déficit atteint les 50%. "Il reste des mois très pluvieux, octobre, novembre, décembre mais n'oublions pas que le mois le plus pluvieux est le mois de mai et il est déjà passé", s'inquiète le prévisionniste. Toutes les stations de Météo Centre dans le Berry sont en déficit depuis janvier, à l'exception du mois de juin à cause des orages. Les prévisions pour la fin de l'année n'annoncent, à ce stade, pas décédant de pluies jusqu'à la fin de l'année.

Le manque d'eau correspond à un déplacement de la ceinture d'anticyclones de la Méditerranée vers le Centre. "Les anticyclones empêchent le passage des dépressions et on n'a pas d'eau", explique le président de Météo Centre.

Un nouvel épisode de chaleur attendu la semaine prochaine

Mais la pluie sera de courte durée et la chaleur devrait revenir dès le 21 août. "On devrait avoir un gonflement de l'anticyclone. On va retrouver la situation de la semaine dernière. Heureusement les journées sont plus courtes donc ça tempère un peu mais il y a de fortes chances que la semaine prochaine on dépasse largement les 30 degrés", assure Olivier Renard. Un nouveau coup de chaud donc mais pas de pulvérisation des records de températures a priori.

Selon Olivier Renard, le climat de Châteauroux est actuellement "celui de la ville d'Agen". On est à plus de 300 heures par mois d'ensoleillement sur la ville cette année, du jamais vu. "La norme à Châteauroux si on prend toutes les températures moyennes de juillet et août, si on fait la moyenne c'est 26 degrés. Là on est à 35 degrés", détaille Olivier Renard.