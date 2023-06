L'équivalent d'un mois de pluie est tombé sur Issoire ce mercredi soir

Issoire a vu déferler 63 millimètres d'eau entre 18h et 21h ce mercredi soir selon Météo France. C'est l'équivalent d'un mois de précipitation et certaines rues ont été "transformées en rivière" d'après les pompiers qui ont dû intervenir une trentaine de fois pour des inondations de caves et de locaux.

" Il n'y a pas de gros dégâts tient à rassurer Bertrand Barraud le maire d'Issoire mais des rues et trottoirs ont été endommagées ". Deux personnes ont dû être relogées par la mairie qui voit ce matin défiler les voitures sur sa commune en raison de la fermeture de l'A75 entre les sorties 12 et 13. Là encore ce sont les fortes chutes de pluie qui sont à l'origine.