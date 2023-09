"L'équivalent d'une canicule en juillet, sauf qu'on est en septembre," épisode historique pour Météo France

Le record historique date des 14 et 15 septembre 2020 dans la Manche, on avait atteint les 34 degrés dans le sud du département à l'époque. On pourrait s'en approcher ce samedi, journée la plus chaude de cet épisode caniculaire dans la Manche selon Météo France.

Un épisode anormalement long pour la saison

"On a dépassé les 30 degrés presque partout dans le département," indique Olivier Gonzalez, prévisionniste à Cherbourg de Météo France, "il n'y a que le bord de mer qui n'atteint pas ces températures." Des températures qui restent rares dans la Manche, surtout pour la saison poursuit le prévisionniste : "c'est 10 à 12 degrés au dessus des normales. C'est l'équivalent d'une canicule en plein mois de juillet, sauf qu'on est en septembre, donc l'intensité du soleil est moindre. La même situation en juin ou juillet, on dépasserait les 40 degrés."

Cette vague de chaleur a démarré le week-end dernier et pour le spécialiste, c'est justement "la durée de la période qui est remarquable." D'autant que cet épisode caniculaire n'est pas terminé dans le département, cela devrait durer jusqu'à dimanche. La journée la plus chaude sera demain, samedi. Le pic de température date pour l'instant de lundi dernier où il a fait 32 degrés dans le sud-Manche.

Retour à des températures normales lundi

Après près de 10 jours de cet épisode caniculaire, les températures devraient commencer à baisser dimanche où on redescendra sous les 30 degrés et surtout lundi. "Le temps restera agréable," rassure Olivier Gonzalez, "on va rester à des températures d'un bon niveau pour la saison."

Le département de la Manche reste placé en vigilance jaune canicule par Météo France encore ce vendredi et demain samedi.