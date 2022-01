L'éruption volcanique aux îles Tonga ressentie jusque dans le Var

Un phénomène rare s'est produit ce week-end. L'éruption volcanique sous-marine qui a eu lieu sur les îles Tonga a été ressentie dans le Var, c'est à dire à plus de 17.500 kilomètres. Le site Météo Varoise a enregistré de grandes variations de pression atmosphériques.

C'est aussi fascinant que surprenant. Ce week-end l'onde de choc de l'éruption volcanique aux îles Tonga dans le Pacifique Sud a été ressenti jusque dans le Var et les Alpes-Maritimes, c'est à dire à plus de 17.500 kilomètres ! C'est le site Météo Varoise qui a enregistré de grandes variations atmosphériques sur la station de Brignoles. L'événement s'est déroulé en milieu de soirée samedi "toutes les stations météorologiques de Météo-Varoise viennent d'enregistrer les vives variations de pression atmosphérique suite à l'onde de choc de l'éruption du volcan aux îles Tonga" (le volcan sous-marin Hunga Tonga-Hunga Ha'apai provoqué samedi un tsunami aux îles Tonga)précisait sur sa page Facebook le responsable du site Météo Varoise, Yohan Laurito.

Et le Var ne serait pas le seul département concerné, les Alpes-Maritimes également ont enregistré des variations, à Paris aussi on a relevé deux fois dans la soirée des variations atmosphériques. Plusieurs stations de l'Europe de l'Ouest aussi précise le site Météo Varoise.

Aucun risque en France

Sur la page Facebook du site Météo Varoise de nombreux commentaires ont suivi le message informatif provoquant parfois l'inquiétude de certains internautes : "Est-ce que cela peut-être dangereux" ? Yohan Laurito explique que "à cette distance, on ne risque rien de spécial physiquement. Il peut y avoir d'autres ondes dans les prochaines heures, mais celle-là était la plus forte sans doute, circulant à plus de 1200km/h. Une onde de choc perturbe fortement le champ de pression, vous reprenez le principe d'un avion qui passe le mur du son par exemple, l'explosion associée produira une onde de choc".

Et pour étayer son propos il prend l'exemple d'un jet d'une petite et d'une grosse pierre dans un lac "Vous aurez dans les deux cas plusieurs ondes qui se propageront de manière circulaire, mais pas à la même intensité. C'est un raccourci très rapide (on parle simplement d'onde dans ce cas, une "onde de choc" étant une onde sonore), mais suffisant pour comprendre sans entrer dans la technique (une onde de choc, c'est complexe, car plusieurs choses conditionnent ensuite la vitesse de propagation, comme la température, la masse volumique, sous l'eau ou dans l'air...).