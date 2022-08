L'état de catastrophe naturelle reconnu à Saint-Étienne et La Grand-Croix après les orages du 17 août

Il n'y aura eu qu'une semaine de délai entre le violent orage qui s'est abattu sur le sud de la Loire, le 17 août, et la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour deux des communes touchées, Saint-Étienne et La Grand-Croix. L'arrêté de reconnaissance est paru au Journal officiel le 25 août, en même temps que pour les très nombreuses communes sinistrées en Corse après les orages du 18 août.

L'arrêté de reconnaissance désormais publié, les sinistrés ont dix jours pour faire une déclaration auprès de leur assurance, afin d'être indemnisés.

Reconnaissance aussi à Perreux pour les intempéries du 22 juin

Le maire de Saint-Étienne Gaël Perdriau, se réjouit que la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle soit intervenue si rapidement. "C'est une juste et très bonne chose pour Saint-Etienne et ses habitants", commente-t-il, après cet épisode orageux qui a entraîné des précipitations exceptionnelles et de fortes rafales de vent (plus de 130 km/h) alors que le département de la Loire n'avait été placé qu'en vigilance jaune pour les orages. Une réunion de travail est prévue dès ce vendredi en visioconférence avec le ministère de l'Intérieur et les autres communes de Saint-Étienne Métropole touchées par l'orage.

L'état de catastrophe naturelle est par ailleurs reconnu pour la commune de Perreux dans le Roannais, pour un autre épisode d'intempéries, qui remonte au 22 juin 2022.