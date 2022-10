La catastrophe naturelle reconnue à Villars et Saint-Héand pour l'orage de grêle d'août, 10 communes déboutées

La grêle et les violents orages ont causé de nombreuses perturbations dans l'après-midi du 17 août, comme ici à Villars.

Villars et Saint-Héand (Loire) sont reconnues en état de catastrophe naturelle après les violentes intempéries du 17 août, ce mercredi 12 octobre, par un arrêté publié au journal officiel de la République . Les personnes touchées ont dix jours pour se signaler à leur assurance. En revanche, dix autres communes ligériennes sont déboutées de leur demande.

L'état de catastrophe naturelle avait été décrété à Saint-Étienne et à La Grand-Croix dès le 25 août. Désormais, Villars et Saint-Héand le sont également, après étude de leur dossier par les services ministériels. Ces mêmes services rejettent en revanche la demande de dix autres villes, au motif que "le cumul des précipitations lors de l'évènement représentent une période de retour inférieur à dix ans". C'est à dire que statistiquement ce phénomène peut se reproduire dans un laps de temps inférieur à une décennie.

Les villes reconnues sont :

Villars

Saint-Héand

Les villes déboutées sont :

L'Étrat

Fontanès

Saint-Chamond

Saint-Christo-en-Jarez

Saint-Jean-Bonnefonds

Saint-Priest-en-Jarez

Sorbiers

La Talaudière

La Tour-en-Jarez

Valfleury

L'arrêt ministériel précise que les dommages causés par la grêle et le vent ne sont pas inclus dans la "catastrophe naturelle" et sont couverts par la garantie "tempête neige et grêle" des contrats d'assurance.