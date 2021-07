Pas-de-Calais: l'état de catastrophe naturelle reconnu pour 17 communes après les inondations de fin juin

L'état de catastrophe naturelle est reconnu pour 17 communes du Nord-Pas-de-Calais suites aux inondations et aux coulées de boue survenues du 27 au 29 mai. Parmi les villes concernées: Arras, Le Touquet, ou encore Saint-Pol-sur-Ternoise

L'arrêté a été pris le 9 juillet et publié au Journal Officiel le 20 juillet: l'état de catastrophe naturelle est reconnu pour 16 communes du Pas-de-Calais pour des inondations ou des coulées de boue qui ont touché le département entre le 27 et le 29 juin. A Arras par exemple, la ville rappelle que le 29 juin, "en l'espace de quelques minutes, il est tombé autant de précipitations que sur l'ensemble du mois de mai". L'état de catastrophe naturelle a aussi été reconnu pour la commune de Wissant pour des inondations survenues entre le 17 et le 19 juin 2021.

Toutes les personnes touchées par un sinistre qui relève de ces inondations ou coulées de boue doivent déclarer leur sinistre auprès de leur compagnie d'assurance dans les 10 jours à compter du 20 juillet 2021.

L'arrêté concerne les villes de: