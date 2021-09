Des averses plus nombreuses dans une bonne moitié Nord du pays et des températures en baisse par rapport aux dernières années : l'été 2021 a été particulièrement maussade. C'est le plus chaud et le plus humide depuis 2014.

L'été 2021 a été le moins chaud et le plus pluvieux depuis sept ans

"Un été pourri" : la réflexion revient souvent en cette rentrée, après trois mois d'averses inhabituelles pour la saison et de températures en baisse. Météo France le confirme : l'été 2021 a été le plus humide et le moins chaud que la France a connu depuis 2014, selon son bilan climatique publié mardi soir. La faute à l'absence répétée de l'anticyclone des Açores qui, d'habitude, protège l'Hexagone des perturbations pendant l'été.

Près d'un quart de précipitations supplémentaires

En moyenne, il a plu 23% de plus que la normale cet été en France. La hausse est marquée notamment dans la moitié Nord : 36% de précipitations en plus à Lille, 34% à Laval et jusqu'à 77% à Strasbourg. Des records de pluie ont été recensés dans les Landes ou encore en Bretagne. Le Sud de la France n'est pas non plus épargné, avec 35% de pluie en plus à Lyon par rapport à la normale.

Les averses se sont concentrées au début de l'été, avec autour de 50% de précipitations supplémentaires en juin et juillet. À l'inverse, le mois d'août a été particulièrement sec, avec 40% de pluie en moins par rapport à la moyenne des 30 dernières années. Conséquence de la hausse des précipitations, le soleil a brillé 10% de moins cette année.

Températures en baisse

Du côté des températures, Météo France a enregistré une hausse de 2 degrés au mois de juin, mais une très légère baisse en juillet (-0.1°) et en août (-0.4°). Pour Mathieu Sorel, le climatologue qui a réalisé ce bilan climatique ,"on ne peut pas parler d'été pourri car, en moyenne, les températures restent relativement élevées".

L'été a été marqué par une alternance entre trois périodes chaudes et deux périodes froides. La sensation d'avoir vécu un été maussade est renforcée par le fait que la France avait auparavant vécu six étés consécutifs remarquablement chauds et secs.