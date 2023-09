L'été joue les prolongations à Toulouse : 33 degrés ce jeudi, plus chaud encore dimanche et lundi

C'est huit degrés de plus que les normales de saison, ça commence à faire beaucoup. À Toulouse, si les matinées sont fraîches comme celles d'un tout début d'automne, le mercure atteint des valeurs complètement estivales l'après-midi. Ce jeudi 28 septembre, les 33°C ont été dépassés à Blagnac à 17h et dans le Frontonnais, frôlés à Montauban.

Possiblement 35 degrés dimanche 1er octobre

Ces dix dernières années, il n'avait encore jamais fait plus de 33°C après un 20 septembre à Toulouse. La température la plus haute après un 30 septembre est de 30.8 °C, enregistrée début octobre 2011.

Les deux journées les plus chaudes seront dimanche et lundi, annoncent les prévisionnistes avec des 34 ou 35°C dans le sud-ouest. Après une série consécutive inédite en septembre de neuf jours supérieurs ou égaux à 30°C du 3 au 11 septembre, on pourrait avoir une nouvelle série de cinq jours dépassant les 30 degrés tard dans la saison.

Atteindre les 35°C au moins d'octobre est très rare. Cela s'était produit en 2004 et en 1985 en France métropolitaine.