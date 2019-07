L'Hérault devrait échapper à la canicule la semaine prochaine

Hérault, France

Un nouvel épisode de fortes chaleurs est attendu en France la semaine prochaine, le deuxième en moins d'un mois, mais heureusement celui ci s'annonce plus court et moins intense.

Milieu de semaine prochaine

D'ici mardi et jusqu'à vendredi, les températures pourraient monter jusqu'à 40 degrés par endroit. A priori pas dans l'Hérault, ou "ce ne serait que très ponctuel" explique Roland Mazurie, prévisionniste à Météo France. Rien de comparable donc avec le précédent épisode, et les 46 degrés relevés à Vérargues le 28 juin.

36 à 38 degrés en journée

Cette fois ci, Météo France prévoit 36 à 38 degrés en journée dans le centre du département, à Aniane ou Roquebrun par exemple et pas plus de 32 à 33 degrés sur le littoral, ce qui est à peine supérieur aux moyennes de juillet. "De plus les nuits vont rester assez fraîches, ajoute Roland Mazurie, ce qui permettra aux organisme de souffler". Il n'est même pas certain que l'Hérault passe en vigilance orange canicule.