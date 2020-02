L'Hérault, en proie à de fortes chaleurs à répétition dans les prochaines décennies

D'ici 2050, le nombre de journées et de nuits à forte chaleur va augmenter dans l'Hérault et la région Occitanie. À termes, un habitant de la région sur deux vivra dans une zone concernée par ce réchauffement;

À Béziers, il a fait plus de 40 degrés le 28 juin 2019.Une température record, qui pourrait se produire de plus en plus souvent dans le département selon un rapport de l'INSEE et de Météo France

Hérault, France

Des journées suffocantes et des nuits étouffantes. Dans les prochaines décennies, la hausse du thermomètre ne devrait pas s'interrompre dans l'Hérault, bien au contraire. Dans une étude publiée par l'INSEE et Météo France, les scientifiques alertent sur la normalisation des très fortes chaleur d'ici 2050.

Des journées chaudes à répétition

Environ un jour sur quatre, nous connaîtrons des journées "estivales" dans l'Hérault, soit au dessus de 25 degrés. les grandes villes proches du littoral, Montpellier, Sète, Agde, Béziers, sont les plus concernées. Dans le nord du département, au dessus de Lodève, la hausse globale de température devrait être plus limitée.

Les chercheurs parlent d'une augmentation possible de 2 degrés en Occitanie d'ici 2050. Le nombre de nuit "tropicales", celles où le thermomètre ne descend pas sous les 20 degrés, va lui aussi connaître une hausse. Les scientifiques en prévoient une vingtaine par an dans le futur. Jusque-là, les territoires autour de Perpignan, Narbonne et Nîmes étaient les seuls touchés par ce phénomène.

Zones de fréquence des fortes chaleurs (journées d’été et nuits tropicales) en Occitanie, pour la période 1976-2005 - INSEE

Zones de fréquence des fortes chaleurs (journées d’été et nuits tropicales) en Occitanie, pour la période 2021-2050 - INSEE

Les plus fragiles en première ligne

Derrière ces chiffres, la crainte de nouveaux épisodes intenses de canicule, qui pourrait faire des ravages. Car les nouvelles zones concernées par ces fortes chaleurs, sont également des lieux où la population arrive en masse. L’Occitanie attire 50.000 nouveaux habitants chaque année, qui se répartissent dans les métropoles où la chaleur va devenir écrasante. Environ la moitié des habitants de la région Occitanie pourraient ainsi, dans le futur, résider dans une zone à forte chaleur.

Actuellement, 60% des enfants de la région et près d'un senior sur deux habitent dans ces zones sous surveillance. Des populations fragiles, moins aptes à résister physiquement à des journées et surtout à des nuits très chaudes. Autre population qui inquiète les spécialistes : les personnes précaires, l'autre face de ces métropoles. La majorité d'entre elles réside dans une futur zone concernée par la hausse de la température, alors même qu'elles vivent dans des logements moins bien isolés et moins bien équipés pour pouvoir se rafraîchir, et qu'elles ont un accès plus limité à l'eau et à la nourriture.