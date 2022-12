L'Hérault est en vigilance jaune à la neige et au verglas ce lundi soir

Attention au risque de pluies verglaçante et de neige dans la nuit de lundi à mardi.

L'Hérault est en vigilance jaune "Neige verglas" à partir de 17h sur les reliefs.

La préfecture de l'Hérault annonce 2 à 5 cm de neige du Piémont Cévenol au Pic Saint-Loup et 5 à10 cm dans l'Espinouse et les Cévennes.

ⓘ Publicité

Météo France un bref épisode de neige attendu sur est Languedoc avec risque de pluie verglaçante sur le relief au-dessus de 100 m à 150m.

Et en fin de journée de lundi, il n'est pas exclu que la neige descende plus bas, touchant les régions de plaine entre Montpellier, Nîmes et Avignon.