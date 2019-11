L'Hérault passe vigilance orange dans la nuit de vendredi à samedi, de forts orages attendus

Dans la nuit de vendredi à samedi, le département de l'Hérault va être placé en vigilance orange aux orages et aux inondations. L'est de la France est touché ce weekend par un intense épisode méditerranéen.

Montpellier, France

Un épisode méditerranéen important va frapper le sud-est de la France vendredi et samedi, en conséquence l'Hérault est placé en vigilance orange pluie-inondations et orages à partir de 4h du matin samedi 23 novembre.

L'épisode va concerne le nord du département vendredi soir. On attend des cumuls entre 30 et 50 millimètres. Samedi dans la matinée, les cumuls pourraient atteindre 40 à 100 millimètres par endroits. Localement, Météo France alerte sur de possibles chutes de grêle et de fortes rafales de vent supérieures à 100 km/h, là aussi, de manière très localisée.

Le Var, le Gard, la Lozère et l'Ardèche, sont également placés en alerte orange pluie-inondations et orage. Les départements de l'Hérault et du Gard sont également placés en vigilance "vagues-submersion" de niveau jaune. De fortes vagues de Sud-Est sont attendues dans le golfe du Lion à partir de la nuit de vendredi à samedi. Météo France signale une période à risque sur le littoral samedi entre minuit et 10h du matin, au moins.

La fin des perturbations est prévue au plus tôt le dimanche 24 novembre 2019 à 1h du matin.