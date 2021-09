L'Hérault placé en vigilance orange aux orages

Le département de l'Hérault est placé ce mardi matin en vigilance orange pour un épisode pluvio orageux prévu entre 7h et le début d'après midi et qui concernera surtout l'est du département. Le Gard est également en vigilance orange.

Météo France place les départements de l'Hérault et du Gard en vigilance orange pour un épisode pluvio-orageux court mais nécessitant un suivi particulier du fait du risque non négligeable de phénomènes violents, et de cellules orageuses peu mobiles.

Les orages sont attendus sur l'Hérault et le Gard. La totalité des deux départements n'est pas concernée par cet épisode, qui devrait rester localisé, sur l'est du département en ce qui nous concerne.

Ces orages pourront être violents et peu mobiles. Selon Météo france, ils pourront donner 80 à 100 mm, voire plus, en peu de temps. De fortes rafales de vent, de la grêle et une activité électrique marquée sont également attendus.

L'activité orageuse doit s'estomper en cours d'après-midi

Il y a 10 jours, un gros orage avait touché le littoral de Sète à la frontière avec le Gard en fin de matinée. Il était tombé plus de 90 millimètres en moins de 3 heures sur le montpelliérain ce qui avait provoqué des inondations de routes et pertubées les transports de la Métropole de Montpellier ,sans faire de dégâts.