L'Hérault placé en vigilance orange aux orages

Le département de l'Hérault a été placé en vigilance orange aux orages par Météo France pour un début d'épisode à compter de ce samedi 10 heures et jusqu'à samedi soir au regard des prévisions actuelles. La perturbation arrivera par l'ouest. Elle doit traverser le département en direction de l'est. Pour l'heure, il est difficile de connaître l'intensité des orages et les secteurs concernés. Selon Météo France : on attend 50 à 80 mm en plaines et 120 à 150 mm sur les Cévennes. De plus, il existe aussi un risque de voir apparaître des cellule stationnaires ce qui pourrait entraîner de forts cumuls.

Plus d'informations dans le journal de 17 heures sur France Bleu Hérault.