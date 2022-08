L'Hérault placé en vigilance orange aux orages

Le département de l'Hérault est placé en vigilance orange aux orages et en vigilance jaune aux pluies ce dimanche matin. Des vents jusqu'à 100 km/h sont attendus. La préfecture recommande la plus grande vigilance.

Météo France a placé l'Hérault, ainsi que neuf autres départements français en vigilance orange aux orages. L'épisode pluvio-orageux doit durer toute la matinée. De violents orages, localement très forts sont attendus, accompagnés de grêle et de rafales de vent comprises entre 80 et 100 km/h. Les averses de pluie seront de l'ordre de 50 à 80 millimètres en peu de temps. Sur la zone côtière entre Agde et la Camargue, ces orages "peuvent être temporairement peu mobiles donnant des cumuls de l'ordre de 100 mm en peu de temps. 50 mm en 30 minutes sont possibles", indique la DREAL, la Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement.

L'activité orageuse doit s'estomper en cours de matinée ce dimanche avant une reprise plus modérée dans l'après-midi.

Sur Twitter, la préfecture de l'Hérault recommande la plus grande vigilance :

La ville de Montpellier a de son côté indiqué la fermeture de tous ses parcs et jardins publics. C'est valable toute la journée de ce dimanche.