La neige pourrait bien (vraiment) tomber à Toulouse cette semaine

La neige que l'on annonce à Toulouse et dans la plaine toulousaine, depuis quelques jours, pourrait bel et bien tomber cette semaine. Les prévisionnistes de Météo France ne préfèrent pas l'annoncer avec certitude mais la moitié des modèles voient les flocons arriver dans la ville rose.

Si le froid s'est bien invité cette semaine, en Midi-Pyrénées, nous ne pouvons pas encore faire des photos de neige similaires à celles des habitants du Gard de l'autre côté de l'Occitanie. Mais, Météo France nous permet d'y croire encore cette semaine très froide. Les températures sont deux degrés en-dessous des normales de saison à Toulouse. Ce mardi, les flocons pourraient tomber sur Montauban ou Cahors par exemple et aussi bien sûr, à nouveau sur le département de l'Aveyron.

Un potentiel de neige samedi à Toulouse

"Ce ne sont pas de très gros cumuls. On va regarder ça au fur et à mesure", tempère Alan Demortier, prévisionniste chez Météo France. "Mais, en fin de semaine samedi, on aura sans doute un potentiel de neige en plaine intéressant. C'est encore très incertain parce que ça peut être soit un gros coup de pluie, soit un gros coup neige mais ce n'est pas impossible que samedi, on ait un peu de neige qui arrive sur Toulouse."

Les derniers flocons de neige qui ont blanchi légèrement les chaussées toulousaines sont tombées le 30 mars 2020. Il faut remonter à février 2018 pour retrouver les images de neige qui tient quelques heures au sol dans la ville rose. On se souvient aussi que la neige avait sérieusement perturbé la circulation en février 2015 à Toulouse.