L'hiver pluvieux permettra-t-il d'éviter la sécheresse en Loire-Atlantique ?

En ce début de printemps, le Conseil Départemental de Loire-Atlantique se dit "vigilant" par rapport au niveau des nappes souterraines d'eau. Il a beaucoup plu entre octobre et et janvier mais il n'a pas plu depuis le 9 février. "Il y a peu de recharge des nappes pendant cette période et comme on a des nappes de peu de capacité, qui se remplissent et qui se vident vite, _on est sur un point de vigilance"constate Frédéric Faissolle, responsable de l'unité « Eau » au Conseil Département de Loire-Atlantique. Selon Frédéric Faissolle,"Globalement le niveau baisse mais reste correct et moyen par rapport aux observations des 30 dernières années"_.

37% de pluie en plus à Nantes en décembre

Il a beaucoup plu sur la Loire-Atlantique en décembre : 37% de plus que la normale à Nantes, selon les relevés de Météo Bretagne. En janvier aussi, nous avons eu davantage de pluie, même si là, on est plus proche de la moyenne. Et on se souvient de ces cours d'eau qui ont débordé un peu partout.

Pas de grosse pluie depuis début février

Le problème, c'est que depuis : quasiment rien ! Le dernier vrai jour de pluie, c'était le 9 février, toujours selon Météo Bretagne. Comme, en plus, on a beaucoup de vent, les sols se sont déjà asséchés alors qu'ils étaient gorgés d'eau fin janvier.

Février et mars essentiels pour éviter la sécheresse

C'est si ça continue comme ça, que ça va devenir préoccupant. Les mois de février et de mars sont en effet essentiels pour permettre de recharger les cours d'eau et les sols en superficie, avant que la végétation ne commence à puiser dedans avec l'arrivée des beaux jours et le retour de la chaleur.