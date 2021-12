"On a besoin d'un détachement permanent de gendarmes" demande le maire de L'Hospitalet-près-l'Andorre

Alors que l'Ariège se prépare à un nouveau week-end compliqué sur les routes, à cause de la neige et de la pluie, André Diaz, le maire de L'Hospitalet-près-l'Andorre, est notre invité ce vendredi matin.

Votre département est en vigilance orange à la fois pour les fortes pluies et le risque d'avalanche. Comment ça se passe ce vendredi matin ?

La route est fermée à partir de L'Hospitalet : les accès au Pas de la Case et à Porté-Puymorens sont inaccessibles. Les nationales 20 et 22 sont coupées toute la journée. En fait, il y en a eu 50 centimètres de neige et là, il a plu toute la nuit. Donc, il y a des chances qu'il y ait en plus des départs d'avalanches.

Monsieur le maire, ça a été bien compliqué le week-end dernier chez vous, beaucoup de voitures se sont retrouvées bloqués par la neige sur la route du Pas de la Case. C'est difficile à gérer pour vous en tant que maire ?

Oui c'est compliqué puisque les gens arrivent souvent à L'Hospitalet sans les équipements et c'est difficile à gérer pour une petite commune comme nous. On est obligés de faire la circulation, de déneiger les parkings pour faire en sorte que tout le monde soit en sécurité.

Et pour ceux qui ont des équipements, il y a des règles qui ne sont pas respectées pour mettre ces chaînes, par exemple. Ceux qui les ont les mettent au dernier moment et ils les mettent dans des endroits pas sécurisés, au bord des routes. Et quand on a des chasse-neige qui passent ou d'autres automobilistes qui n'ont pas l'habitude de rouler sur la neige, c'est dangereux comme ça d'être à quatre pattes à côté de sa voiture. Donc, c'est vrai que tout ça, nous, ça nous amène à nous poser des questions : comment gérer ça ? Avec un appui peut-être un peu plus fort de l'État ?

Une quarantaine de communes de l'Ariège sont soumises à cette obligation d'équipement en pneus neige. Vous constatez que beaucoup d'automobilistes ne respectent pas encore cette règle ?

Il y a eu un débat sur le nombre de communes, sur l'altitude à partir de laquelle les mettre... Je trouve que ce n'était pas un débat très responsable. Il faut le dire aux gens : quand on va en montagne, on prend les pneus neige et la montagne, ça commence à Foix, à Pamiers. Quand on prend la nationale, il faut faire attention.

En fait, ça aurait été plus simple de le mettre partout en Ariège et on se serait évité un débat inutile. Et puis, quand on habite dans des petits villages comme l'Hospitalet, on voit les répercussions concrètes.

C'est d'autant plus compliqué que vous n'avez plus de gendarmerie dans votre commune ?

Non, depuis le début des années 2000, on n'a plus de peloton de gendarmerie et c'est bien dommage parce qu'ils nous manquent là.

Et qu'avez-vous obtenu de la part de la préfète de l'Ariège, Christine Téqui ?

Alors ce qu'on a obtenu, c'est un renfort temporaire sur la Nationale 20. Mais donc il y aura une présence quotidienne des gendarmes, mais pas sur toute la seule journée.

Nous, ce qu'on demande, c'est d'obtenir un détachement de nos gendarmes, comme ça se pratique sur les stations de ski pour la saison d'hiver. Puisque par exemple, là, le tunnel est fermé, l'accès en Andorre est fermé. Et on se retrouve avec des camions sur le village, des gens qui sont un peu perdus et donc avec des risques d'accident.

Ce qu'il se passe, c'est que les gendarmes, ils montent déjà tous les jours, tous les jours, peut-être même deux ou trois fois par jour. Donc, ce serait plus plus intelligent qu'ils soient là. C'est une mesure de bon sens en fait.

Et au niveau logistique, vous êtes en mesure de les accueillir, ces gendarmes ?

Oui. Mais ça fait longtemps, cinq ans, qu'on propose à l'État et à la préfecture de les loger gratuitement, comme ça peut être le cas dans les stations de ski, où il y a des détachements de gendarmes mobiles. Alors pourquoi, dans un lieu où il y a du loisir, on arrive à le faire ? Et pourquoi sur un lieu où il y a du passage, comme à L'Hospitalet avec une Nationale 20, un tunnel, une ligne SNCF on y arrive, je peux pas y répondre.

Est-ce que la préfète de l'Ariège vous répond positivement ?

Pour l'instant, on ne sait pas. C'est positif parce qu'ils nous écoutent avec attention. Mais moi, je ne vois pas les résultats, rien n'a été mis en place. Alors que nous, on est volontaires. On veut bien travailler main dans la main avec l'Etat, pour faire en sorte qu'il y ait une mesure de bon sens. Parce que là, aujourd'hui, je vais sortir de la maison et je sais que ça va être le bazar, je le sais déjà. Il nous faut des renforts.

Que dites-vous aux Toulousains, notamment, qui prévoient peut-être de venir au Pas de la Case ce week-end ?

D'abord, qu'ils se renseignent sur la météo à partir de samedi. C'est pas terrible mais nous on a envie d'accueillir les gens de passage, ça fait partie de nos ressources. Mais il faut qu'ils soient prudents, qu'ils prennent conscience que la montagne, ça peut vite changer, qu'il vaut mieux voir les chaînes dans le coffre. Et puis, une fois que vous les avez acheté, peut-être faire un test à la maison pour éviter de galérer au bord de la route donc deux choses : les chaines et la météo.