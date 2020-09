L'Ille-et-Vilaine en vigilance jaune pour risque d’orages forts

Le département est placé en vigilance jaune pour risque d’orages forts ce dimanche 20 septembre à 17h, jusqu'au lundi 21 septembre à 2h. La préfecture précise que "des risques de ruissellement localisés sont signalés dans le sud du département."

Les orages ont commencé dimanche après-midi et devraient se poursuivre dans la nuit. Les départements limitrophes de la Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire, ainsi que le sud de la Mayenne et de l'Ille-et-Vilaine sont concernés. Ces orages "pourront apporter de fortes intensités pluvieuses. Des cumuls atteignant localement 20 à 40 millimètres en moins d'une heure, voire plus très localement, sont possibles", indique la préfecture d'Ille-et-Vilaine.

Ces intensités et quantités sont susceptibles d'engendrer des inondations locales par ruissellement ainsi que des accumulations dans les points bas.