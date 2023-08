La Bretagne en vigilance vagues et submersion ce samedi

Un nouveau gros coup de vent avant le retour du soleil. Ce samedi 5 août, la Bretagne est touchée par une nouvelle dépression. Plus tôt dans la semaine, c'est Patricia qui a soufflé, engendrant des rafales jusqu'à 112 km/h. C'est maintenant au tour d'Antoni de venir souffler sur nos côtes.

Le Finistère, les Côtes-d'Armor et l'Ille-et-Vilaine sont placés en vigilance jaune à cause du vent dès midi et jusque dans la soirée. Les côtes aussi sont touchées ce samedi 5 août aux alentours de la marée haute. La côte nord de l'Ille-et-Vilaine est placée en vigilance orange vagues et submersion à partir de 21 heures et jusqu'à trois heures du matin. Les Côtes-d'Armor sont en vigilance jaune à partir de 20 heures. Pour le Finistère, la vigilance commence dès midi.

La Société Nationale des Sauveteurs en Mer (SNSM) le rappelait cette semaine pendant la dépression Patricia, il faut éviter les sorties en mer ou la pêche à pied dans ces conditions. Ce samedi, les grandes marées se poursuivent avec un coefficient de 97. A Carantec (Finistère), un homme a été pris au piège dans sa voiture par la marée alors qu'il emprunter le chemin d'accès à l'île Callot,