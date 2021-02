L'Indre en vigilance "Orange'' neige et verglas et en "Jaune" grand froid

Les services de Météo France ont placé 15 nouveaux départements en vigilance Orange grand froid ou neige-verglas. L'Indre est en vigilance Orange "Neige et Verglas" et en vigilance jaune "grand froid". Le Cher est en vigilance jaune grand froid et neige et verglas. Au total, 35 départements sont désormais en vigilance "Orange".

Selon l'association Météo Centre, le risque neige sur le sud de la région Centre-Val de Loire est à préciser dans les heures qui viennent. En tout cas, un épisode de pluies verglaçantes est jugé "probable". La plus grande prudence s'impose sur les routes dans les heures qui viennent.