L'Indre et le Cher en vigilance jaune canicule !

Coup de chaud sur les thermomètres dans l'Indre et le Cher ! Les deux départements berrichons sont placés en vigilance jaune canicule ce lundi 14 septembre. Les températures vont grimper et seront largement au-delà des normales de saison. 35 degrés annoncés à Châteauroux et Bourges, jusqu'à 36 degrés à Issoudun et Saint-Amand-Montrond. Des records de températures pour la saison pourraient être battus.

Il faut donc être particulièrement vigilant et suivre des consignes de prudence : penser à boire régulièrement de l'eau, rester à l'ombre dans la mesure du possible, éviter les efforts physiques trop intense.