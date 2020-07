L'Indre et le Cher en vigilance jaune canicule ; le thermomètre va grimper

La vigilance jaune canicule est activée dans l'Indre et le Cher. Météo France publie une nouvelle carte de vigilance. Et pour cause, de très fortes chaleurs sont attendues ce jeudi après-midi. 37 degrés à Argenton-sur-Creuse, Saint-Amand-Montrond ; 36 degrés à Issoudun, au Blanc et à Bourges ou encore 35 degrés annoncés à Valençay, Châteauroux et Vierzon.

Il faut donc se montrer prudent, notamment pour les personnes les plus fragiles. Pensez à vous hydrater et à vous rafraîchir. Il est conseillé d'éviter les activités trop intenses comme le sport en pleine journée. Mieux vaut sortir aux heures les plus chaudes.