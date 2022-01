Les départements de l'Indre et du Cher passent en vigilance jaune neige-verglas ce jeudi 27 janvier. Des pluies verglaçantes sont possibles dans la nuit selon météo France.

L'Indre et le Cher en vigilance jaune neige-verglas

Soyez particulièrement prudents si vous prenez la routes ce jeudi et ce vendredi. Le Cher et l'Indre sont placés en vigilance jaune neige et verglas par Météo France. Des pluies verglaçantes sont possibles dans la nuit indique Météo France. La vigilance court dans un premier temps jusqu'à ce vendredi à 16 heures.