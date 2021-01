Le vent va souffler fort en Berry dans les heures qui viennent. Météo France a placé l'Indre et le Cher en vigilance jaune "vent violent". Une vigilance valable pour l'ensemble des départements de la région Centre-Val de Loire.

L'Indre et le Cher en vigilance jaune "vent violent"

Soyez prudents dans vos déplacements dans les heures qui viennent. Météo France à placé 71 départements en vigilance jaune "Vent Violent", et notament l'ensemble des départements de la région Centre-Val de Loire. Ce coup de vent, associé à la dépression hivernale Christoph sur les îles britanniques, a conduit Météo France à placé le Rhône, La Loire et la Haute Loire en vigilance Orange. C'est aussi le cas pour le Pas-de-calais et le Nord.

En Berry, l'Indre et le Cher sont en vigilance Jaune. Selon l'association Météo Centre, des rafales de 60 à 80 km/h sont attendues dans l'Indre, entre 50 et 70 km/h sur le Cher.