25 départements sont placés en vigilance orange aux orages par Météo France. Le Berry est concerné par cette alerte. L'Indre et le Cher sont également placés en vigilance jaune canicule à partir de la mi-journée.

L'Indre et le Cher placés en vigilance orange aux orages

On va atteindre des pics de chaleur ce mercredi 16 juin dans l'Indre et le Cher. Le thermomètre pourrait grimper localement jusqu'à 34 ou 35 degrés. Le temps risque donc d'être particulièrement orageux en Berry. Nos deux départements sont d'ailleurs placés en vigilance orange aux orages. Dans son bulletin, Météo France parle d'une "seconde vague orageuse et d'un système pluvio-orageux qui traversent l'ensemble de la région Centre-Val de Loire en première partie de nuit".

Par ailleurs, toujours sur le site Vigilance Météo France, il est indiqué que l'Indre et le Cher seront en vigilance jaune canicule à partir de la mi-journée.