La nuit de dimanche à lundi sera particulièrement froide. Les services de Météo France ont décidé de placer les départements de l'Indre et du Cher en vigilance jaune grand froid, le niveau 2 ce plan d'alerte qui en compte 4. Les températures nocturnes seront négatives et descendront jusqu'à -3° à Eguzon selon Météo France, -2° à Châteauroux, -4° à Saint-Amand-Montrond, -3° à Bourges. Des températures qui pourraient descendre encore plus bas localement et qui seront accompagnées de brouillards givrants. Soyez donc prudents lors de vos déplacements dans les heures qui viennent.

l'Indre et le Cher placés en vigilance jaune grand froid - Météo France