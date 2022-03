L'Indre et le Cher placés en vigilance jaune neige-verglas par Météo-France, ce vendredi 1er avril

Météo-France place en vigilance jaune les départements de l'Indre et du Cher, pour des risques de neige et de verglas. Une vigilance valable dès ce jeudi 31 mars à partir de 22h, et ce vendredi 1er avril.