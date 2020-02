Météo France a placé nos deux départements berrichons en vigilance jaune pour vents violents. Mais au-delà des fortes rafales, il pourrait aussi y avoir localement des chutes de neige et des épisodes de grêle.

L'Indre et le Cher placés en vigilance jaune vents violents, de la neige et de la grêle attendues

Ce mardi après-midi, le vent commence déjà à souffler fort par endroits dans l'Indre et le Cher. Des rafales qui vont se renforcer dans la soirée et dans la nuit de mardi à mercredi. Par conséquent, nos deux départements berrichons sont placés en vigilance jaune pour vents violents par Météo France. Des pointes à plus de 70 km/h sont attendues à Levroux , Châteauroux ou encore à Mézières-en-Brenne. Des rafales à 80 sont mêmes prévues à Aigurande, dans le sud de l'Indre.

Du vent ... mais aussi de la neige et de la grêle localement

Dans la nuit de mardi à mercredi, il faut même se préparer à des chutes de neige et des épisodes de grêle. Dans l'Indre, selon les prévisions de Météo France, la neige devrait être localisée dans les secteurs d'Aigurande et de Pérassay. Dans le Cher, le risque de grêle est plus général. Vierzon, Bourges, Aubigny-sur-Nère ou encore Dun-sur-Auron devraient être concernées.

Il faut donc se montrer extrêmement vigilant lors de vos déplacements.