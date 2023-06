L'Indre et le Cher placés en vigilance orange pour les orages

Après plusieurs journées chaudes, le ciel devrait s'assombrir et laisser place à des orages parfois violents dans l'Indre et le Cher. Les deux départements sont placés en vigilance orange ce dimanche midi.

Les orages devraient arriver en milieu d'après-midi avant de s'évacuer vers l'est et le nord de la France dans la soirée. Météo-France annonce localement "une forte activité électrique, de fortes chutes de grêle et des intensités pluvieuses marquées".

Il pourrait tomber jusqu'à 20 millimètres de pluie en moins d'une demi-heure. Le vent soufflera fort, avec "des rafales comprises entre 70 et 90 km/h (pouvant dépasser localement les 100 km/h)".