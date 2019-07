L'Indre-et-Loire n'a jamais connu un début d'été aussi sec que cette année, selon Météo France à Tours

Entre le début de l'été et mardi 16 juillet, les quatre cinquièmes de l'Indre-et-Loire n'ont pas reçu la moindre goutte de pluie. Quelques orages dans le Lochois ont juste permis à ce secteur de bénéficier d'environ 10 millimètres d'eau...autrement dit, rien ou presque, et c'est du jamais vu à cette période.

Cet été 2019 est aussi marqué par des températures exceptionnellement hautes : On se souvient, bien sûr, de la canicule de fin juin et du record historique de 41,5 degrés relevés à Savigny-en-Véron le 29 juin, mais le mercure s'affole également depuis début juillet : en moyenne, il fait 29 degrés l'après-midi : c'est quatre degrés au-dessus de la moyenne normale des températures maximales en juillet.

"Plus ou moins 1,5 degrés par rapport à la normale, on considére que ça fait partie des variations habituelles, mais là, quatre degrés en plus, c'est particulièrement important". Pierre Bonnin, adjoint du chef de centre Météo France de Tours