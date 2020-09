L'invité de 8h20 - La pluie arrive sur la feria, selon Loïc Spadafora de Météo Gard-Hérault

Le temps se couvre ce vendredi, et des averses sont attendues ce weekend, sur les derniers jours de la feria des Vendanges à Nîmes.

Féria pluvieuse, feria heureuse ? Invité de France Bleu Gard-Lozère ce vendredi à 8h20, Loïc Spadafora, fondateur de Météo Gard Hérault, dévoile les prévisions pour les derniers jours des festivités. Dès samedi matin, un vent de sud assez soutenu de 60km/h et ponctué d'averses arrivera sur le Gard. En Lozère et dans le relief, la dégradation pluvio-orageuse sera plus soutenue, avec des orages en direction des Cévennes.