L'invité de la rédaction de France Bleu Isère : Serge Taboulot directeur de Météo France dans les Alpes

Alors que nous sommes déjà au printemps, le directeur du centre de Météo France dans les Alpes, revient pour la rédaction de France Bleu Isère, sur cet hiver 2019-2020 marqué par une douceur exceptionnelle.

L'hiver est terminé, mais a-t-il commencé un jour ? Vu les températures relevées toute la saison on peut se poser la question. Serge Taboulot, le directeur de Météo France dans les Alpes parle de "non-hiver" qui préfigurerai "un hiver moyen de 2040", avec une limite pluie-neige très basse et "de rares incursions de la neige en dessous de 1000 mètres". Le plus paradoxal, est que désormais en cette fin mars, les gelées risquent de ravager une végétation "très en avance".