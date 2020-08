L'Isère passe en vigilance sécheresse, des restrictions d'eau sont mises en place

Face aux fortes chaleurs et l'épisode caniculaire de la semaine dernière, la préfecture de l'Isère vient de placer le département en vigilance sécheresse. Trois secteurs sont même en alerte renforcées. C'est le cas des eaux souterraines et superficielles des 4 vallées, les eaux superficielles de la Galaure-Drôme des Collines et les eaux souterraines de l’Est-Lyonnais. Les eaux superficielles et souterraines du Guiers, la nappe de Bièvre-Liers-Valloire et de la Molasse sont, elles, placées en alerte. Quant au reste du département, il est placé en vigilance, à l'exception de la rivière Isère et du fleuve Rhône.

"Les pluies de l’automne ont permis de recharger partiellement les nappes phréatiques mais l’absence de pluie au cours du mois de mars, d’avril puis fin mai ont induit des difficultés sur des ressources déjà fragilisées par plusieurs années de sécheresses successives. Depuis juin, les quelques orages n’ont pas suffit à améliorer la situation", explique la préfecture de l'Isère dans un communiqué.

Mesures de restriction d'eau

La situation d'alerte s'accompagne de mesures de restriction sur l'usage de l'eau pour les particuliers, les communes et les professionnels.

Pour tout le monde :

Interdiction du lavage des voitures hors stations professionnelles

hors stations professionnelles Interdiction du remplissage des piscines de plus de 5m³ à usage privé

de plus de 5m³ à usage privé Interdiction d’arrosage des pelouses, des espaces verts publics et privés, des jardins d’agrément, des golfs, et des stades et espaces sportifs, de 9h à 20h (sauf dispositions spécifiques pour l’irrigation)

des pelouses, des espaces verts publics et privés, des jardins d’agrément, des golfs, et des stades et espaces sportifs, de 9h à 20h (sauf dispositions spécifiques pour l’irrigation) Réduction de moitié du débit dérivé alimentant les plans d’eau et des étangs par rapport au débit dérivé autorisé

Interdiction de manœuvrer des ouvrages hydrauliques entraînant des lâchers d’eau

Interdiction d’effectuer des travaux dans le lit du cours d’eau destinés à accroître ou maintenir le prélèvement

Pour les communes :

Interdiction de laver les voiries

Interdiction de faire fonctionner les fontaines publiques en circuit ouvert sur l’eau potable

Pour l'agriculture :

Baisse de 15 % des prélèvements agricoles autorisés pour l’irrigation

Pour les autres prélèvements (hors irrigation ou assimilés domestiques) interdiction de prélever de 9h à 20h.

Pour l’industrie :

Respect du niveau 1 de restriction sécheresse explicité dans les arrêtés individuels d’autorisation d’exploitation des industriels (installations classées pour la protection de l’environnement)

Pour les gestionnaires de réseau d’eau potable :

Renforcement du suivi des niveaux des captages et des forages d’eau potable, transmission des données à l’administration

La situation d’alerte renforcée impose les mêmes restrictions que la situation d’alerte, complétées par les restrictions suivantes :

Pour tout le monde :

Interdiction du lavage des voitures hors stations professionnelles équipées de lance « haute pression » ou recyclage de l’eau

Interdiction de laver les réservoirs pour l’eau potable

Interdiction d’arrosage des pelouses, des espaces verts publics et privés, des jardins d’agrément, et espaces sportifs

Interdiction d’arrosage des golfs, des jardins potagers et des stades de 9h à 20h (sauf dispositions spécifiques pour l’irrigation)

Interdiction d’alimenter et vidanger les plans d’eau

Interdiction de contrôler les points d’eau incendie

Pour l’agriculture :

Baisse de 30 % des prélèvements agricoles autorisés pour l’irrigation

Pour les autres prélèvements (hors irrigation ou assimilés domestiques) interdiction de prélever de 9h à 20h.

Pour l’industrie :

Respect du niveau 2 du plan d’économie d’eau des industriels (installations classées pour la protection de l’environnement)

La vigilance ne s’accompagne d’aucune mesure de restriction d'eau mais "chaque citoyen et chaque usager est invité à être vigilant et économe dans sa consommation d’eau", souligne la préfecture de l'Isère.

Les communes concernées

Galaure-Drôme des Collines :

Montfalcon, Roybon, Saint-Clair-sur-Galaur.

Nappe de l’Est Lyonnais :

Charvieu-Chavagneux, Heyrieux, Janneyrias, Valencin, Villette d’Anthon.

Quatre Vallées :

Artas, Beauvoir-de-Marc, Chonas-l’Amballan, Chuzelles, Les Cotes-d’Arey, Culin, Diemoz, Estrablin, Eyzin-Pinet, Meyrieu-les-Etangs, Meyssies, Moidieu-Detourbe, Reventin-Vaugris, les Roches-de-Condrieu, Royas, St-Clair-du-Rhône, St-Prim, St-Sorlin-de-Vienne, Ste-Anne-sur-Gervonde, Savas-Mepin, Septeme, Serpaize, Seyssuel, Villeneuve-de Marc, Charantonnay, Chasse-sur-Rhône, Chatonnay, Jardin, Lieudieu, Luzinay, Oytier-st-Oblas, Pont-Evêque, St-Georges-d’Espéranche, St-Jean-de-Bournay, St-Just-Chaleysin, Vienne, Villette-de-Vienne.

Guiers :

Aoste, Chirens, Entre-Deux-Guiers, Massieu, Merlas, Miribel-les-Echelles, Romagnieu, Saint-Albin-de-Vaulserre, saint-bueil, Saint-Christophe-Sur-Guiers, Saint-Geoire-en-Valdaine, Saint-pierre-de-chartreuse, Saint-Sulpice-des-rivoires, Pont-de-Beauvoisin, Saint-JeanD'Avelanne, Saint-Joseph-de-riviere, Saint-Laurent-du-pont, Saint-martin-de-vaulserre, Saint-pierre-d'entremont, Sure-en-chartreuse, Velanne, Voissant.

Bièvre-Liers-Valloire :

Agnin, Anjou, Arzay, Assieu, Auberives-sur-vareze Balbins, Beaucroissant, Beaufort, Beaurepaire, Bellegarde-Poussieu, Bevenais, Bitonnes, Bossieu, Bouge-chambalud, Bressieux, Brezins, Brion, Chalons, Champier, Chanas, Chapellede-Surieu, Chatenay, Cheyssieu, Clonas-sur-vareze, Colombe, Commelle, Cote-Saint-Andre, Cour-et-buis, Eydoche, Faramans, Flacheres, Forteresse, Frette, Gillonnay, Grand-Lemps, Izeaux, Jarcieu, Lentiol, Longechenal, Marcilloles, Marcollin, Marnans, Moissieu-sur-Dolon, Monsteroux-Milieu, Montseveroux, Mottier, Nantoin, Ornacieux, Oyeu, Pact, Pajay, Peage-de-Roussillon, Penol, Pisieu, Plan, Pommier-De-Beaurepaire, Primarette, Revel-Tourdan, Roussillon, Sablons, Saint-Alban-du-Rhone, Saint-Barthelemy, Saint-Didier-debizonnes, Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs, Saint-Geoirs, Saint-hilaire-de-la-Cote, Saint-Julien-de-l'Herms, Saint-Maurice-l'Exil, Saint-Michel-de-Saint-Geoirs, Saint-Paul-d'Izeaux, Saint-Pierre-de-Bressieux, Saint-Romain-de-Surieu, Saint-Simeon-de-Bressieux, Salaise-sur-Sanne, Sardieu, Semons, Sillans, Sonnay, Thodure, Vernioz, Ville-sous-Anjou, Viriville.

Molasse :

Albenc, Beaulieu, Beauvoir-en-royans, Bessins, Chantesse, Chasselay, Chatte, Chevrieres, Cognin-les-gorges, Cras, Fontanil-cornillon, Izeron, Malleval-en-Vercors, Montsaint Martin, Montagne, Montaud, Montfalcon, Morette, Murinais, Notre-dame-de-l'osier, Noyarey, Polienas, Proveysieux Quaix-en-chartreuse, Quincieu, Riviere, Rovon, Roybon, Saint-Antoine-d'Abbaye, Saint-Appolinard, Saint-Bonnet-de-chavagne, Saint-Clair-sur-Galaure, Saint-Egreve, Saint-Gervais, Saint-Hilaire-du-Rosier, Saint-just-de-claix, Saint-Lattier, Saint-Marcellin, Saint-Pierre-de-Cherennes, Saint-Quentin-sur-Isere, Saint-Romans, Saint-Sauveur, Saint-Verand, Sappey-en-Chartreuse, Sarcenas, Sassenage, Serre-Nerpol, Sone, Teche, Varacieux, Vatilieu, Veurey-Voroize, Vinay, Voreppe.