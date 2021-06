Le département de l'Isère placé en vigilance orange aux orages

Les orages d'été sont de retour. Officiellement, ce n'est pas encore l'été, il faudra attendre ce lundi 21 juin, mais les températures de ces derniers jours avaient tout l'air d'un mois de juillet ensoleillé et chaud. Ce week-end, une bonne partie de la France est touchée par des orages violents. Le département de l'Isère a été placé en alerte orange ce dimanche matin par Météo France.

Le Nord-Isère plus touché que le reste du territoire

La préfecture de l'Isère alerte sur les risques liés à ces orages, "particulièrement sur le Nord-Isère", écrit la préfecture dans un communiqué. "Ces orages seront associés à des phénomènes localement violents, avec des pluies brièvement intenses, un fort risque de grêle (diamètre possible de 1 cm ou plus) et des rafales dépassant 100km/h. Des phénomènes tourbillonnaires sont possibles", continue la préfecture.

De nouveaux orages sont prévus entre dimanche et lundi et devraient s'arrêter au cours de la nuit. Enedis a renforcé ses équipes pour, en cas de coupures de courant, intervenir rapidement et réparer les potentiels incidents occasionnés par ces orages.