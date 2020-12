La neige a commencé à tomber en Rhône-Alpes et Météo France vient de placer l'Isère en vigilance orange à la neige et au verglas. Jusqu'à 5 centimètres sont attendus en plaine dans la soirée et notamment à Grenoble dans la nuit de jeudi 31 décembre à vendredi 1er janvier.

L'Isère placée en vigilance orange neige et verglas

Il devrait tomber entre deux et cinq centimètres de neige à Grenoble, dans la nuit de la Saint-Sylvestre. Depuis 16h00 ce jeudi, Météo France a placé l'Isère, la Drôme et l'Ardèche en vigilance orange à la neige et au verglas. Notre département était déjà en vigilance jaune aux avalanches.

Dans la soirée et la nuit, les "conditions de circulation seront difficiles" prévient Météo France. Les flocons se sont invités en plaine dès la matinée de jeudi, en fin de journée, la limite pluie/neige est remontée vers 800 mètres d'altitude en fin d'après-midi, mais la soirée risque de voir de gros flocons recommencer à tomber.

De gros flocons dans la nuit

En début de soirée, Météo France annonce des "précipitations qui vont devenir plus continues", puis, vers minuit, au moment du changement d'année, "la limite pluie/neige va commencer à s'abaisser sensiblement pour atteindre 150 à 300 mètres".

Il devrait neiger de 1 à 3 cm en vallée du Rhône (éventuellement un peu plus localement), de 2 à 5 cm à Grenoble et de 15 à 30 cm dès 500 mètres d'altitude sur le reste du département. Dans la Drôme, 5 à 15 cm sont attendus, et dans le Nord Ardèche, 5 à 10 cm dès 200 mètres d'altitude.

Enfin, sur les départements limitrophes, "Loire, Haute Loire, est de l'Ain, extrême ouest des Savoies, on attend également trois à cinq cm, localement 10 cm", indique également Météo France.

Vigilance orange du 31 décembre au 1er janvier. - Météo France