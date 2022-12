L'Oise et l'Aisne placées en vigilance orange neige-verglas par Météo France

L'Oise et l'Aisne sont placées en vigilance orange neige et verglas par Météo France ce mercredi

Météo France place l'Oise et l'Aisne en vigilance orange à cause du risque de chutes de neige et de verglas à partir de minuit ce mercredi. Au total, 33 départements sont concernés , sur une bande allant de la Bretagne au Grand Est en passant par l'Ile-de-France.

Mercredi, des chutes de neige, éparses à modérées, tomberont jusqu'en début d'après-midi dans l'Oise ainsi que sur le Valois et le Tardenois dans l'Aisne, annonce Météo France. Ces précipitations seront verglaçantes au petit matin sur la frange sud de l'Oise.

La Somme reste pour l'instant en vigilance jaune pour le phénomène grand froid.