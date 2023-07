L'orage épargne le nord Franche-Comté malgré l'alerte rouge

On avait presque prédit l'apocalypse mais le ciel ne s'est pas finalement déchainé au dessus du nord Franche-Comté comme on pouvait le craindre ce mardi soir. L'alerte rouge avait pourtant été déclenchée notamment dans le Doubs et le Territoire de Belfort. Mais les dégâts ont été très limités. C'est dans le sud Territoire que les pompiers sont intervenus le plus souvent.

Des appels d'habitants de Delle, Beaucourt, Danjoutin, Châtenois les forges

Dans le Territoire de Belfort, l'épisode orageux a été moins intense que les prévisions météorologiques pouvaient le laisser penser. " Les rafales de vent ont néanmoins atteint 109 km/h, et plus de 500 impacts de foudre ont été relevés.

Enedis a relevé plus de 1300 coupures d’électricité à 21h", indique la préfecture dans un communiqué. Les pompiers du département, eux, ont effectué une vingtaine d'interventions dans la soirée mais sans gravité. " Nous avons été mobilisés pour des arbres couchés sur les chaussée, des caves et sous sols inondées, infiltrations dans les maisons, des bâches à poser sur des toitures abimées par le vent", explique un officier d'astreinte du SDIS, Service Départemental d'Incendie et de Secours. Les secteurs concernés étaient essentiellement concentrés dans le sud du Territoire de Belfort : Delle, Beaucourt mais aussi plus loin à Châtenois les forges, Dorans ou encore Danjoutin. A Beaucourt, un arbre s'est couché sur la route dans le centre ville mais sans faire de blessé, indique la mairie. L'alerte rouge est passée à l'orange à partir de 22h jusqu'à minuit.

Des toitures abimées dans le nord du Doubs

Dans le Doubs, les dégâts ont aussi été très limités. Les pompiers sont intervenus pour quelques toitures abîmées par le vent dans le nord du département. On a signalé des arbres couchées sur la chaussée ou fendus par le vent dans le secteur de Présentvillers notamment. Comme dans le Territoire de Belfort voisin, les autorités avaient mis en place un Centre Opérationnelle Départementale à Besançon pour surveiller minute par minute l'évolution des intempéries.

De nombreuses coupures de courant en Haute-Saône

En Haute-Saône, l'orage a également été moins intense qu'annoncé et n'a pas provoqué de gros dégâts. Des arbres ont été simplement été arrachés par la force du vent à divers endroits. Cependant, 3 900 usagers étaient encore privés d'électricité à cause de coupures dans les secteurs de Lure, Faverney et Champlitte. Une intervention d'Enedis était en cours ce mardi soir. L'alerte rouge a également été levé dans la soirée.