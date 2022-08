Un mois de juillet historiquement sec pour l'Orne, un des moins arrosés pour le Calvados

L'Orne n'a jamais connu un mois de juillet aussi sec depuis plus de soixante ans et la mise en place des relevés de Météo France sur le département. Le Calvados a lui connu l'un de ses dix mois de juillet les moins arrosés avec 17 mm de précipitation.

Le chaud et ensoleillé mois de juillet a fait tomber plusieurs records sur les départements de l'Orne et du Calvados aussi bien du côté des températures que de l'ensoleillement et des précipitations selon les relevés de Météo France.

"On est proche de l'état de sécheresse de 1976 pour les deux départements" constate la prévisionniste Hélène Poullain basée à la station Caen-Carpiquet.

Le département de L'Orne n'a ainsi jamais connu un mois de juillet aussi sec depuis le début des relevés en 1959 avec 12 mm de précipitation. Cela représente seulement 20% des normales saisonnières. Le précédent record d'un mois de juillet sec avait été enregistré jusque-là en 1964 avec 15mm.

Mois de juillet le plus sec à Alençon depuis 1947

Cette moyenne cache des situations différentes sur le département de l'Orne. Ainsi seulement 3,6 mm de précipitation sont tombées sur Alençon (Du jamais vu depuis... 1947 et le début des mesures sur la ville) et 4 mm dans les régions de L'Aigle et de Sées quand il est tombé 25mm sur Tourouvre située dans le Perche.

"Le peu de précipitations qui sont tombées sur le département sont dues à des ondées et à des Orages donc cela n'a pas couvert tout le département" explique Hélène Poullain.

Ce phénomène se retrouve également sur le département du Calvados. Même s'il ne s'agit pas du mois de juillet le plus sec, il a plu quasiment trois fois mois que les normales saisonnières (17 mm contre 55 attendus). "On n'a eu que 3 mm à Vire contre 36 mm de précipitation à Saint Sylvain sur la plaine de Caen en raison principalement d'un orage le 22 juillet."

Records de température et d'ensoleillement à Caen

L'absence de précipitation et de nuages se sont naturellement répercutées sur l'insolation dans les deux départements.

Les stations de Météo France ont ainsi relevé 313 heures d'ensoleillement sur Caen, jamais les services de Météorologies n'avaient observé un tel chiffre pour un mois de juillet depuis qu'ils effectuent ce type de relèvement (1991).

Caen et Lisieux ont également battu leur record de température enregistré sur un mois de Juillet avec respectivement 42,1° et 40,5°

Des relevés dans le droit fil d'une année moins pluvieuse et plus chaude

Le début de cette année 2022 est pour l'instant le plus chaud jamais observé dans le Calvados depuis l'existence des relevés Météo France (1947). La température moyenne entre janvier et juillet s'établit ainsi à 12,1° (Le précédent record en 202 était de 11,8°)

L'Orne s'approche également d'un record avec une moyenne de température de 11,8° sur la même période.

Quant aux précipitations observées depuis octobre, elles accusent un déficit de 25% aussi bien pour l'Orne que pour le Calvados.