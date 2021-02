L'ouest de la Bretagne à nouveau en vigilance orange neige-verglas

Les températures sont glaciales ce jeudi matin en Bretagne ! Jusqu'à -6 à Loudéac et à Châteauneuf-du-Faou, -2° à Brest ! -4° aussi à Rennes avec un ressenti à -10° au réveil.

Le Morbihan, les Côtes d'Armor et le Finistère sont à nouveau en vigilance neige-verglas à partir de la matinée. Des flocons sont attendus sur l'ouest breton, mais également des pluies verglaçantes, prévient Météo France.

Conseils de prudence si vous prenez le volant. - Préfecture Morbihan

Pour le Morbihan, la préfecture appelle à la prudence. Dans un communiqué, elle indique qu'il faut s'attendre à "des cumuls de neige jusqu'à 1 à 2 cm localement sur l'Ouest de la Bretagne puis à une évolution des précipitations en pluies surfondues sur les départements concernés pouvant donner lieu à du verglas."

Des opérations de salage des routes sont en cours depuis 4h ce matin

Même si la neige a pu fondre dans les Côtes d'Armor, "le vent a pu créer de petites congères par endroits", annonce la préfecture de région.

Le Conseil départemental des Côtes d'Armor prévient d'ailleurs "la circulation est délicate sur le département, où l'on observe des températures négatives et la formation de plaques de verglas qui rendent les chaussées localement glissantes. Au lever du jour, ce phénomène pourrait s'accentuer."

Attention aux risques de glissades sur le Finistère également

Le nord et l'est du Finistère sont particulièrement touchés par des risques de glissades selon la Préfecture "en raison de la neige fondante, certaines zones boisées, ponts, fonds de vallée... sont restés très humides et sont susceptibles de verglacer." Le sud et en particulier la Cornouaille connait l'arrivée de la neige depuis tôt ce jeudi matin "avec des températures de l'air et de chaussée très largement négatives, attention aux risques de glissades."