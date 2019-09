L'ouragan Dorian classé en catégorie 5, la plus élevée

L'ouragan Dorian qui se trouve au-dessus des Bahamas et se dirige vers la côte Est des États-Unis a été classé en catégorie 5 ce dimanche.

L'ouragan Dorian est passé à la catégorie 5, celle qui correspond à l'intensité la plus élevée sur l'échelle de Saffir-Simpson avec des vents supérieurs à 250 km/h ce dimanche. Dorian se trouve actuellement au-dessus des Bahamas et se dirige toujours vers l'ouest et donc la Floride.

"Le mur de l’œil de cet ouragan catastrophique est sur le point de frapper les îles Abacos avec des vents dévastateurs", a précisé le Centre national des ouragans américains. Le mur de l’œil, qui entoure l’œil du cyclone, contient les vents de surface les plus forts.

C'est au large des côtes est de la Floride que Dorian devrait changer de trajectoire, bifurquer vers le nord et la Géorgie et la Caroline du Sud. Une grande partie des côtes est de la Floride devraient être fortement impactées par Dorian, ses vents dévastateurs et ses pluies diluviennes.